Бой Макгрегора и Порье состоится, «Спартак» сыграет в Кубке с «Динамо». Главное к утру

Макгрегор и Порье подерутся на боксёрском острове, «Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России, де Вильена заразился коронавирусом. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Бой между Макгрегором и Порье официально подтверждён и пройдёт 23 января на «Бойцовском острове»



2. Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России по футболу. Самая громкая вывеска — «Спартак» — «Динамо».

3. Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче КХЛ.

4. Скончался легендарный тренер по фигурному катанию Игорь Москвин.

5. Полузащитник «Крансодара» Тонни де Вильена заразился коронавирусом.

6. Менеджер Хабиба Нурмагомедова намекнул, что боец может провести ещё один поединок.

7. Официально — сезон в НБА стартует 22 декабря.

8. «Арсенал» возобновил сотрудничество с маскотом Ганнерзавром, которого ранее «сократили» на фоне пандемии коронавируса.