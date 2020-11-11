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Браим Диас сравнил своё пребывание в «Реале» и в «Милане»

Браим Диас сравнил своё пребывание в «Реале» и в «Милане»
Футбол / Италия 0

Испанский нападающий мадридского «Реала» Браим Диас, выступающий на правах аренды за итальянский «Милан», сравнил своё положение в этих клубах.

«Мне нравится играть за «Милан». В «Реале» было отлично, великолепные партнёры, но теперь я играю в свой футбол и показываю, что могу быть полезен команде.

Совершенно очевидно, что для меня это гораздо приятнее, потому что я люблю футбол и живу ради него. Игроки получают удовольствие от игры. Это было важно для тех, кто покинул «Реал».

Зинедин Зидан каждый год демонстрирует, кто он, потому что не перестаёт выигрывать титулы. Он всегда добивается своего – и как тренер, и как человек, и как игрок», — приводит слова Диаса Marca.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Браим Диас провёл за «Милан» 5 матчей и забил один мяч.

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