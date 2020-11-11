Радимов — о споре с Уткиным: я даже слов ни одной песни про «Спартак» не знаю!
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал спор с известным блогером Василием Уткиным и оценил шансы «Спартака» остаться в тройке.
«Мне кажется, по уровню игры, по уровню футболистов «Спартаку» будет сложно. Да, у «Зенита» будет усталость, но, думаю, до декабря команда выдержит. Я бы не спорил, если бы не был уверен. Но сам спор — это больше Васина история, он более публичный человек. Я даже слов ни одной песни (про «Спартак») не знаю! И пока даже не задумывался об этом», — цитирует Радимова «Р-Спорт».
Напомним, Радимов и Уткин заключили пари на выступление «Спартака» в этом сезоне. Блогер считает, что по итогам сезона красно-белые сохранят место в тройке, а тренер «Зенита-2» утверждает обратное.
«Ну в тройке пока». Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» от «Ростова»
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