Радимов — о споре с Уткиным: я даже слов ни одной песни про «Спартак» не знаю!

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал спор с известным блогером Василием Уткиным и оценил шансы «Спартака» остаться в тройке.



«Мне кажется, по уровню игры, по уровню футболистов «Спартаку» будет сложно. Да, у «Зенита» будет усталость, но, думаю, до декабря команда выдержит. Я бы не спорил, если бы не был уверен. Но сам спор — это больше Васина история, он более публичный человек. Я даже слов ни одной песни (про «Спартак») не знаю! И пока даже не задумывался об этом», — цитирует Радимова «Р-Спорт».



Напомним, Радимов и Уткин заключили пари на выступление «Спартака» в этом сезоне. Блогер считает, что по итогам сезона красно-белые сохранят место в тройке, а тренер «Зенита-2» утверждает обратное.