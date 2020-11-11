В «Локомотиве» объяснили, почему не заменили Баринова сразу после травмы

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий объяснил, почему полузащитника Дмитрия Баринова не сразу заменили, когда он получил травму в августовском матче со «Спартаком» (1:2).
«У Баринова сильные мышцы, а существует синдром выдвижного ящика. Его не было у Баринова. То есть по механизму было похоже на повреждение «крестов», но прям уверенности не было. На момент моего осмотра колено было стабильное. Боль, которая возникла в момент травмы, ушла. Игроку сказали, что, скорее всего, у него «кресты» и нужно менять. Я об этом сказал тренеру. Магкеев начал готовиться, но ещё не разогрелся достаточно. Если бы вышел таким, то мог бы тоже получить травму. Баринов, понимая ситуацию, решил дать немного времени, а потом уже заменился.
Могло ли усугубиться? Учитывая стабильность колена – маловероятно. И по факту ничего не усугубилось. Иногда футболисты играют вообще без крестообразных связок – просто за счёт сильных четырёхглавых мышц. У Баринова эти мышцы очень сильные. Оставить – это было совместное решение: моё, игрока и тренера. Дать немного времени, чтобы команда не осталась в меньшинстве», — рассказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 11 ноября 2020
-
10:59
-
10:45
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:47
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
08:59
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
07:31
-
06:35
-
06:06
-
05:44
-
05:28
-
04:49
-
04:31
-
04:16
-
03:02
-
02:50
-
02:47
-
02:42
-
02:33
-
00:51
-
00:38
-
00:30
-
00:29
- 10 ноября 2020
-
23:58
-
23:38