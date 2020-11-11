В «Локомотиве» объяснили, почему не заменили Баринова сразу после травмы

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий объяснил, почему полузащитника Дмитрия Баринова не сразу заменили, когда он получил травму в августовском матче со «Спартаком» (1:2).



«У Баринова сильные мышцы, а существует синдром выдвижного ящика. Его не было у Баринова. То есть по механизму было похоже на повреждение «крестов», но прям уверенности не было. На момент моего осмотра колено было стабильное. Боль, которая возникла в момент травмы, ушла. Игроку сказали, что, скорее всего, у него «кресты» и нужно менять. Я об этом сказал тренеру. Магкеев начал готовиться, но ещё не разогрелся достаточно. Если бы вышел таким, то мог бы тоже получить травму. Баринов, понимая ситуацию, решил дать немного времени, а потом уже заменился.



Могло ли усугубиться? Учитывая стабильность колена – маловероятно. И по факту ничего не усугубилось. Иногда футболисты играют вообще без крестообразных связок – просто за счёт сильных четырёхглавых мышц. У Баринова эти мышцы очень сильные. Оставить – это было совместное решение: моё, игрока и тренера. Дать немного времени, чтобы команда не осталась в меньшинстве», — рассказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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