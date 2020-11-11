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Заразившийся коронавирусом Леонид Трахтенберг рассказал о самочувствии

Заразившийся коронавирусом Леонид Трахтенберг рассказал о самочувствии
Футбол / РПЛ 0

Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг в своём «твиттере» рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом.

«В 90-х в «Спартаке» меня свела судьба с форвардом, таджиком своего дела, Мухсином Мухамадиевым. На вопрос «Как себя чувствуешь?» он неизменно отвечал: «Ничего себе, так, средне». Тогда это было смешно, но нынче не нахожу лучше слов, дабы охарактеризовать своё состояние. Всем спасибо!» — написал Трахтенберг.

Напомним, Трахтенберг занимал пост директора «Спартака» по связям с общественностью с 2016 по 2019 год. В марте 2019 года он подал в отставку, после чего руководство московского клуба предложило ему должность консультанта.

«Спартак», набрав 28 очков в 14 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является ЦСКА (31). В тройку лидеров также входит «Зенит» (30).

Леонид Трахтенберг госпитализирован с коронавирусом
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