Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Гайча: ЦСКА без проблем удержит первое место в РПЛ, ключевую роль сыграет Адольфо

Агент Гайча: ЦСКА без проблем удержит первое место в РПЛ, ключевую роль сыграет Адольфо
Футбол / РПЛ 0

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал о любимых игроках и шансах красно-синих побороться за титул в Российской Премьер-Лиге.

«У меня есть два любимчика. Первый – Никола Влашич. Это очень сильный игрок, бесспорно. Он один из лучших в Российской Премьер-Лиге. А второй – Чидера Эджуке, которого ЦСКА купил летом у «Херенвена». У этого игрока отличная техника и дриблинг.

Я уверен, что с теми игроками, которые есть сейчас в составе, ЦСКА без проблем удержит первое место, завоюет титул и выйдет в Лигу чемпионов. Не сомневаюсь, что одну из ключевых роль в успехе ЦСКА сыграет Адольфо, который будет выкладываться на полную и помогать партнёрам по команде», — цитирует Каро Metaratings.

Агент Гайча: Адольфо интересовались «Милан» и «Рома», «Интер» был готов закрыть сделку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020