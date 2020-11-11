Агент Гайча: ЦСКА без проблем удержит первое место в РПЛ, ключевую роль сыграет Адольфо
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал о любимых игроках и шансах красно-синих побороться за титул в Российской Премьер-Лиге.
«У меня есть два любимчика. Первый – Никола Влашич. Это очень сильный игрок, бесспорно. Он один из лучших в Российской Премьер-Лиге. А второй – Чидера Эджуке, которого ЦСКА купил летом у «Херенвена». У этого игрока отличная техника и дриблинг.
Я уверен, что с теми игроками, которые есть сейчас в составе, ЦСКА без проблем удержит первое место, завоюет титул и выйдет в Лигу чемпионов. Не сомневаюсь, что одну из ключевых роль в успехе ЦСКА сыграет Адольфо, который будет выкладываться на полную и помогать партнёрам по команде», — цитирует Каро Metaratings.
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