«Адаптация подходит к концу». Алексей Миранчук рассказал о жизни в Италии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал об адаптации в «Аталанте». В итальянский клуб 25-летний футболист перешёл минувшим летом из «Локомотива».
«Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Всё в порядке. Город небольшой – я сосредоточен только на работе. Нет чего-то, что бы отвлекало.
В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трёх раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому. Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве всё было по-другому.
Что касается тренировок в «Аталанте», сразу заметил, что интенсивность стала выше. К этому надо было привыкать, осваиваться. Но это нормально», — приводятся слова Миранчука в «телеграме» сборной России.
- 11 ноября 2020
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