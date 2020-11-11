Алексей Миранчук: единственное, по чему не скучал, — это погода

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал возвращение в сборную России после долгой паузы, связанной с травмой.
«Рад вернуться, очень скучал. Единственное, по чему не скучал, – это погода. Очень холодно, приходится подстраиваться. С братом всегда были на связи. Но когда почувствовал, что он рядом, стало легче и спокойнее.
В сборной много новых ребят, молодой крови, энергии. Это очень радует. Провёл с ними только одну тренировку. Пока больше эмоций, дальше посмотрим. Что касается предстоящих матчей, понимаю одно: мы должны показать хорошую игру и к этому добавить результат», — приводятся слова Миранчука в «телеграме» сборной России.
Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
- 11 ноября 2020
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