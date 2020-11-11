Алексей Миранчук: не знал, что так много людей за меня переживает

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук высказался о поддержке со стороны соотечественников, а также поделился мыслями о своих голах за итальянский клуб.



«Недавно понял, что немало людей поддерживают и переживают за меня. Даже не знал, что их так много. Мне нужно много работать, чтобы и дальше оправдывать их отношение ко мне.



Что касается голов, футбол – это статистика. Мне дают пока не так много времени на поле. Если я за это время отличаюсь, это даёт уверенность и силу. Я рад, что так происходит», — приводятся слова Миранчука в «телеграме» сборной России.



Миранчук перешёл в «Аталанту» минувшим летом из «Локомотива». За бергамасков 25-летний футболист к настоящему моменту провёл 2 матча в Серии А и Лиге чемпионов и забил в каждом из них по голу. При этом в обоих случаях Алексей выходил на поле на замену.

«Адаптация подходит к концу». Алексей Миранчук рассказал о жизни в Италии