Алексей Миранчук: не знал, что так много людей за меня переживает

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук высказался о поддержке со стороны соотечественников, а также поделился мыслями о своих голах за итальянский клуб.
«Недавно понял, что немало людей поддерживают и переживают за меня. Даже не знал, что их так много. Мне нужно много работать, чтобы и дальше оправдывать их отношение ко мне.
Что касается голов, футбол – это статистика. Мне дают пока не так много времени на поле. Если я за это время отличаюсь, это даёт уверенность и силу. Я рад, что так происходит», — приводятся слова Миранчука в «телеграме» сборной России.
Миранчук перешёл в «Аталанту» минувшим летом из «Локомотива». За бергамасков 25-летний футболист к настоящему моменту провёл 2 матча в Серии А и Лиге чемпионов и забил в каждом из них по голу. При этом в обоих случаях Алексей выходил на поле на замену.
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