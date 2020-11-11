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Ловчев: я четыре раза женат, но взломайте телефон — таких видео, как у Дзюбы, не найдёте!

Ловчев: я четыре раза женат, но взломайте телефон — таких видео, как у Дзюбы, не найдёте!
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о публикации интимного видео с участием нападающего «Зенита» и национальной команды России Артёма Дзюбы.

«В то, что слив видео – это подковёрные внутрифутбольные игры, я однозначно не верю. Банальное хулиганство. К Дзюбе, конечно, особое отношение у некоторых спартаковских болельщиков. Есть там отдельные идиоты. Я 10 лет отдал «Спартаку», а потом, поругавшись с Бесковым, ушёл в «Динамо». Так они меня до сих пор поливают! Но не думаю, что они на такое способны.

Я четыре раза женат, но взломайте мой телефон – там вы таких видео не найдёте! В наше время люди были воспитаны по-другому. Для наших отцов и матерей такие вещи назывались развратом. Для нынешних – это обычные проявления жизни», — приводит слова Ловчева «Собеседник».

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