Соболев — о сравнениях с Дзюбой: он более мощный, а я потехничнее
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о сравнениях с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Моё дело — играть в футбол. Мечта любого — играть в сборной. Да и конфликта с Дзюбой как такового не было. Спокойно созвонились, решили этот вопрос. Друзьями, наверное, нас назвать нельзя. У меня в принципе близких друзей очень мало. Чтобы стать другом, нужно пообщаться побольше.
Он по большей части играет в штрафной. Хотя в принципе я то же самое делаю. Но если взять мой гол «Ахмату», мне кажется — не в обиду Дзюбе — он так не сможет. Шутка, конечно. Мы отличаемся, это видно. Я просто не могу прямо по пунктам сказать в чём. Думаю, он более мощный, а я потехничнее», — цитирует Соболева Sport24.
Соболев: перешёл в «Спартак», а «Динамо» из Барнаула получило условно 20 млн. А за что?
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