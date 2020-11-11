Олег Кононов и «Рига» расторгли контракт по семейным обстоятельствам специалиста

Главный тренер «Риги» Олег Кононов и латвийский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В начале сентября специалист был вынужден покинуть Ригу по семейным обстоятельствам. У Кононова не будет возможности вернуться в Латвию в ближайшее время.
«По личным причинам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Теперь я должен уделять время своей семье. Было бы несправедливо по отношению к клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог уделять 100-процентного внимания команде», — цитирует Кононова пресс-служба клуба.
Кононов стал главным тренером рижского клуба 5 февраля 2020 года. Специалист возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» — бронзовый призёр чемпионата России сезона-2014/2015.
- 11 ноября 2020
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