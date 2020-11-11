Черчесов – о невызове Дзюбы: капитанская повязка? Решим

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий выбор нового капитана и основного вратаря.



«Капитанская повязка? Решим. Вратарь основной? У нас все вратари в хорошем состоянии, два вратаря, которые играют в Лиге чемпионов. Будем определять», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, в расположение сборной не приехали голкипер Антон Шунин (ОРВИ), а также нападающий Артем Дзюба, о чём было объявлено ранее. Форвард вызывается в национальную команду с 2011 года. Он провёл за сборную 47 официальных матчей и забил 26 голов.



Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Черчесов: футболисты находятся в разном состоянии, кто будет готов, тот и выйдет на поле