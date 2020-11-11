Вячеслав Караваев: когда впервые приехал в сборную России, это был другой Караваев

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о подготовке национальной команды к предстоящим матчам.
«Работа проходит хорошо, готовимся к игре. В команде хорошая атмосфера. Думаю, по состоянию никаких проблем не должно быть. Тренер сказал, что вчера немного посмотрели их игру. Есть понимание, не хочется выделять отдельных футболистов.
Помню, как в первый раз приехал в сборную. Чувствовал сначала себя некомфортно, но потом влился в команду. Можно сказать, тогда был другой Караваев», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
- 11 ноября 2020
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