Черчесов: вчера тренировались ребята, а сегодня тесты сомнительные… Караваев смеётся даже

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Молдавией.



«Знаком с тренером Молдавии, видели несколько игр. Знаем, в какой системе играют. Жалко, что не будет зрителей. Вчера мы разобрали игру с Турцией, посмотрели моменты, которые должны дать пищу для размышлений.



Я бы не сказал, что этот период сложный. Понятно, что мы планируем нагрузки, чтобы не было травм. Но тест, к которому ты не имеешь отношения, показывает, что один, второй выбыл. Если бы было что-то с мышцами, поняли бы, что сами не так что-то сделали.



Как вчера тренировались ребята, а сегодня сказали, что тесты сомнительные… Видите, Караваев смеётся даже», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).