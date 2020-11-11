Вадим Евсеев: без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о походе на охоту и поделился архивной фотографией с экс-партнёрами по «Локомотиву».



«Бросил жену. На несколько дней. Уехал на охоту. Вроде и места правильные: Углич, Калязин. И компания опытная. А зверя нет. Вместо охоты занимаемся спортивным ориентированием, но оно и к лучшему.



Было три загона — и ничего. Без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное. Зато за чаем нашёл в телефоне древнее фото. Нас на нём четверо из «Локомотива»: я, Лоськов, Черевченко, Арифуллин. Я на фото второй справа в верхнем ряду. Уточню на всякий случай.



Столько хороших архивных фото, что начну их показывать. Сделаю фотоальбом с историями», — написал специалист в своём «инстаграме».

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