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Вадим Евсеев: без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное

Вадим Евсеев: без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о походе на охоту и поделился архивной фотографией с экс-партнёрами по «Локомотиву».

«Бросил жену. На несколько дней. Уехал на охоту. Вроде и места правильные: Углич, Калязин. И компания опытная. А зверя нет. Вместо охоты занимаемся спортивным ориентированием, но оно и к лучшему.

Было три загона — и ничего. Без Лоськова лося в лесу не встретишь, наверное. Зато за чаем нашёл в телефоне древнее фото. Нас на нём четверо из «Локомотива»: я, Лоськов, Черевченко, Арифуллин. Я на фото второй справа в верхнем ряду. Уточню на всякий случай.

Столько хороших архивных фото, что начну их показывать. Сделаю фотоальбом с историями», — написал специалист в своём «инстаграме».

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