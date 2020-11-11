Тренер Молдавии: сборная России находится в лучшей форме за последние 20 лет

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией, который пройдёт завтра, 12 ноября, в Кишинёве. Начало – в 20:00 мск.
«Завтра нам предстоит сыграть против очень сильной команды: сборная России, по моему мнению, сейчас находится в лучшей форме за последние 20 лет. Они играют агрессивно, высоко прессингуя на флангах и усиленно атакуя. Их результаты показывают, что они на правильном пути, в том числе в преддверии чемпионата Европы.
Что касается нас, в этом году мы постарались построить команду, что подразумевает матчи с сильными соперниками. До октября, я думаю, мы шли верным путём, но в последних октябрьских матчах не показали тот уровень, которого я и все остальные ожидали. Надеюсь, мы сделали верные выводы из октябрьских матчей, чтобы начать этот месяц хорошей игрой против России», — цитирует Фирата «Молдавский футбол».
- 11 ноября 2020
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