Тренер Молдавии: отсутствие Дзюбы ничего не меняет. Для сборной России это не проблема

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират высказался об исключении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы из списка сборной России в преддверии товарищеского матча.
«Это ничего не меняет. Россия играет по одной и той же схеме начиная с чемпионата мира, и у них достаточно игроков, особенно на флангах. Для сборной России это не проблема, если отсутствует один игрок. Я знаю как минимум 10 футболистов у них, которые могут сыграть на обоих флангах в нападении. Отсутствие Дзюбы не скажется на уровне сборной России», — приводит слова Фирата «Молдавский футбол».
Матч Молдавия – Россия состоится завтра, 12 ноября, в Кишинёве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Во время нынешней международной паузы подопечным Станислава Черчесова также предстоит сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
- 11 ноября 2020
-
15:34
-
15:26
-
15:05
-
15:03
-
14:58
-
14:26
-
14:07
-
14:01
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:47
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:11
-
12:50
-
12:41
-
12:20
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:49
-
11:39
-
11:39
-
11:32
-
11:24
-
10:59
-
10:45
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:09
-
10:00