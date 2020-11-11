Тренер Молдавии: отсутствие Дзюбы ничего не меняет. Для сборной России это не проблема

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират высказался об исключении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы из списка сборной России в преддверии товарищеского матча.



«Это ничего не меняет. Россия играет по одной и той же схеме начиная с чемпионата мира, и у них достаточно игроков, особенно на флангах. Для сборной России это не проблема, если отсутствует один игрок. Я знаю как минимум 10 футболистов у них, которые могут сыграть на обоих флангах в нападении. Отсутствие Дзюбы не скажется на уровне сборной России», — приводит слова Фирата «Молдавский футбол».



Матч Молдавия – Россия состоится завтра, 12 ноября, в Кишинёве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Во время нынешней международной паузы подопечным Станислава Черчесова также предстоит сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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