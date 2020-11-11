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Вратарь «Спартака» Максименко стал новым капитаном молодёжной сборной России

Вратарь «Спартака» Максименко стал новым капитаном молодёжной сборной России
Футбол / Сборная России 0

Голкипер «Спартака» Александр Максименко был выбран капитаном молодёжной сборной России, сообщает пресс-служба красно-белых в своём «твиттере».

22-летний вратарь является воспитанником «Академии футбола имени В. Понедельника». Голкипер попал в систему «Спартака» в 2015 году, а за основную команду красно-белых дебютировал в 2018 году. На данный момент Александр является первым номером клуба, в сезоне-2020/2021 он провёл 15 матчей и пропустил 16 мячей, четыре раза сыграв на ноль. Действующий контракт вратаря с командой рассчитан до 2023 года.

За молодёжную сборную России Максименко дебютировал в 2018 году, сыграв с Египтом (1:1). Вратарь провёл восемь матчей, пропустил девять мячей и дважды отстоял на ноль.

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