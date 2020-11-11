«Локомотив» пошутил над «Аталантой» после видео с Миранчуками. Итальянцы ответили

Пресс-службы «Локомотива» и «Аталанты» устроили шутливую переписку после публикации в «Твиттере» сборной России видео про полузащитников Алексея и Антона Миранчука.



В ролике братья в шутку выбирают, кто из них вернётся в расположение итальянской команды, с помощью «цу-е-фа».

«Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео «Аталанте», — написали «железнодорожники».



В итальянском клубе ответили тремя эмодзи обезьянки, закрывшей глаза.



«Не волнуйтесь. К вам точно вернётся А. Миранчук!» — успокоили коллег в «Локомотиве».



«Хорошо! Ждём А…» — пошутили представители «Аталанты».

Братья Миранчуки в последние годы вместе защищали цвета «Локомотива». Минувшим летом Алексей перешёл в «Аталанту», а Антон остался в стане «железнодорожников».



Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).