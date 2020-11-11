Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» пошутил над «Аталантой» после видео с Миранчуками. Итальянцы ответили

«Локомотив» пошутил над «Аталантой» после видео с Миранчуками. Итальянцы ответили
Футбол / РПЛ 0

Пресс-службы «Локомотива» и «Аталанты» устроили шутливую переписку после публикации в «Твиттере» сборной России видео про полузащитников Алексея и Антона Миранчука.

В ролике братья в шутку выбирают, кто из них вернётся в расположение итальянской команды, с помощью «цу-е-фа».

«Кажется, нас раскрыли. Не показывайте это видео «Аталанте», — написали «железнодорожники».

В итальянском клубе ответили тремя эмодзи обезьянки, закрывшей глаза.

«Не волнуйтесь. К вам точно вернётся А. Миранчук!» — успокоили коллег в «Локомотиве».

«Хорошо! Ждём А…» — пошутили представители «Аталанты».

Братья Миранчуки в последние годы вместе защищали цвета «Локомотива». Минувшим летом Алексей перешёл в «Аталанту», а Антон остался в стане «железнодорожников».

Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

«Ну чё, Лёх, кто поедет?» Братья Миранчуки «разыграли» между собой место в «Аталанте»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020