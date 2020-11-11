Хвича Кварацхелия заразился коронавирусом
В сборной Грузии было выявлено два случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба национальной федерации футбола.
Инфекция была обнаружена у полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, а также у хавбека «Коньяспора» Левана Шенгелии. Оба игрока уже прошли повторные тесты, которые подтвердили факт заражения. В настоящее время они изолированы от партнёров по команде и находятся под наблюдением врачей.
Сборной Грузии в нынешнюю международную паузу предстоит сыграть в плей-офф квалификации чемпионата Европы–2020 с Северной Македонией (12 ноября), а также встретиться в Лиге наций с Арменией (15 ноября) и Эстонией (18 ноября). Команда продолжает готовиться к матчам в составе 27 человек.
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В «Рубине» надеются удержать игрока до лета, а потом вести переговоры. Минувшим летом в клубе уже отказались от 15 миллионов.
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