Хвича Кварацхелия заразился коронавирусом

В сборной Грузии было выявлено два случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба национальной федерации футбола.



Инфекция была обнаружена у полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, а также у хавбека «Коньяспора» Левана Шенгелии. Оба игрока уже прошли повторные тесты, которые подтвердили факт заражения. В настоящее время они изолированы от партнёров по команде и находятся под наблюдением врачей.



Сборной Грузии в нынешнюю международную паузу предстоит сыграть в плей-офф квалификации чемпионата Европы–2020 с Северной Македонией (12 ноября), а также встретиться в Лиге наций с Арменией (15 ноября) и Эстонией (18 ноября). Команда продолжает готовиться к матчам в составе 27 человек.

Дортмундская «Боруссия» хочет купить Кварацхелию. Что об этом надо знать В «Рубине» надеются удержать игрока до лета, а потом вести переговоры. Минувшим летом в клубе уже отказались от 15 миллионов.