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Радченко объяснил, почему заменить Дзюбу в сборной должен Соболев, а не Чалов

Радченко объяснил, почему заменить Дзюбу в сборной должен Соболев, а не Чалов
Футбол / Сборная России 0

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный выбор нападающего, который должен заменить Артёма Дзюбу в сборной России.

«Соболев должен заменить Дзюбу в составе сборной. Саша сейчас неплохо выглядит и может выйти с первых минут. И здесь вопрос больше не про схему, а про то, что Соболев уже не новичок в сборной и в сложившейся ситуации он может выручить команду.

Что касается Чалова, он всегда был под присмотром Черчесова и всего штаба главной сборной. Мы все надеемся на его прогресс и на то, что он сможет заменить наших ветеранов, которые когда-то всё равно покинут сборную и уйдут из неё. Для Фёдора выделят минуты, чтобы он мог себя проявить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Фёдор Чалов прибыл в расположение сборной России
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