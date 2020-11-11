Радченко объяснил, почему заменить Дзюбу в сборной должен Соболев, а не Чалов

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный выбор нападающего, который должен заменить Артёма Дзюбу в сборной России.
«Соболев должен заменить Дзюбу в составе сборной. Саша сейчас неплохо выглядит и может выйти с первых минут. И здесь вопрос больше не про схему, а про то, что Соболев уже не новичок в сборной и в сложившейся ситуации он может выручить команду.
Что касается Чалова, он всегда был под присмотром Черчесова и всего штаба главной сборной. Мы все надеемся на его прогресс и на то, что он сможет заменить наших ветеранов, которые когда-то всё равно покинут сборную и уйдут из неё. Для Фёдора выделят минуты, чтобы он мог себя проявить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 ноября 2020
-
16:57
-
16:44
-
16:27
-
16:20
-
16:04
-
15:34
-
15:26
-
15:05
-
15:03
-
14:58
-
14:26
-
14:07
-
14:01
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:47
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:11
-
12:50
-
12:41
-
12:20
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:49
-
11:39
-
11:39
-
11:32
-
11:24
-
10:59
-
10:45