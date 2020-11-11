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«Бавария» связывалась с представителями хавбека мёнхенгладбахской «Боруссии» Закарии

«Бавария» связывалась с представителями хавбека мёнхенгладбахской «Боруссии» Закарии
Футбол / Германия 0

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария попал в сферу интересов «Баварии», сообщает Sky Germany.

По информации издания, мюнхенский клуб уже связывался с представителями 23-летнего швейцарского футболиста. При этом переход Дениса в ближайшее трансферное окно исключён, поскольку в настоящее время он восстанавливается после травмы колена.

Закария начинал карьеру на родине, где выступал за «Серветт» и «Янг Бойз», а в 2017 году перебрался в «Боруссию». С 2016 года игрок вызывается в сборную Швейцарии.

В нынешнем сезоне хавбек не принял участия ни в одном матче из-за тяжёлой травмы. Команда из Мёнхенгладбаха набрала 11 очков в семи турах и занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» (18) лидирует в первенстве.

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