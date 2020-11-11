Сергей Юран – о матче с ЦСКА: такие же молодые парни – две ноги, две руки и одна голова

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России. Напомним, клуб встретится с московским ЦСКА.



«Здорово! Жаль только, что с ЦСКА играем не у нас. Конечно, хотелось бы ещё привезти сюда Премьер-Лигу, порадовать болельщиков, в Хабаровске сыграть. Потому что в первую очередь мы играем для кого? Для болельщиков, для города, для края. Но, к сожалению, будем играть в Москве. Но это пока ни о чём не говорит. Да, ЦСКА – один из лидеров в российском футболе, но всё будет зависеть от нас. Как мы подготовимся, как мы на этот матч выйдем. Да, настрой будет дальше пройти. Поэтому тут будет самое главное психологически парней подготовить, чтобы казалось, что на табло написано не «ЦСКА – «СКА-Хабаровск», а «Динамо-Брянск», например, или «Акрон». Там такие же молодые парни играют, у которых две ноги, две руки и одна голова. Поэтому в этом плане я думаю, что будет всё нормально. Будем настраиваться и стараться выжать максимум из себя», – цитирует специалиста пресс-служба «СКА-Хабаровск».

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