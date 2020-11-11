Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола. Игрок был вызван в расположение олимпийской сборной, но из-за положительного теста отправлен на карантин.
Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года, когда он перешёл в стан красно-белых из «Флуминенсе» за € 7 млн. Действующий контракт 23-летнего бразильца с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 15 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Игрок ещё не вызывался в основную национальную сборную.
В 14 турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В 15-м туре команда сыграет дома с московским «Динамо». Встреча состоится 21 ноября, начало — в 19:00 мск.
- 11 ноября 2020
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