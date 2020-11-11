Тренер «Зенита» Артур дисквалифицирован за оскорбительное поведение

Тренер «Зенита» Де Оливейра Виллиам Артур наказан за оскорбительное поведение в матче с «Краснодаром» (3:1) согласно дисциплинарному регламенту РФС.
«Дисквалифицировать тренера Де Оливейра Виллиама Артура на два матча чемпионата России по футболу, при этом один матч считать реальным исполнением, а один матч — условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 200 тысяч рублей. Установить для тренера испытательный срок до окончания чемпионата России сезона-2020/2021», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (30) — на втором месте.
- 11 ноября 2020
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