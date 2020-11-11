Антон Шунин объяснил, почему не перешёл в «Локомотив»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, как мог перейти в «Локомотив» в 20 лет. Тогда «железнодорожники» предлагали игроку $ 100 тыс.

«Я тогда только начал свой путь в профессиональной команде. На тот момент мне предлагали действительно большие деньги. Честно сказать, я никогда не смотрел на деньги, они не были в приоритете. Возможно, потому я всю жизнь играю в “Динамо”. Не потому, что “Динамо” мне предлагает меньше денег, чем кто-то другой, возможно, просто другие ценности.



Жалею ли? Говорят, хорошо там, где нас нет. Когда я приезжаю в сборную, мы разговариваем с ребятами, и каждый говорит, что есть какие-то проблемы. Есть проблемы в каждой команде. Как было бы, если бы я ушёл в “Локомотив” или любую другую команду — неизвестно. Может, я уже закончил бы с футболом, а может, был бы где-то в Европе. Я не могу об этом говорить и рассуждать, я здесь нахожусь и рад своей карьере, тому, что у меня есть», — сказал Шунин в интервью на YouTube-канале «КраСава».