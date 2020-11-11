Шунин: хорошо общаемся с Руни

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о взаимоотношениях с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» сборной Англии Уэйном Руни, ныне занимающим пост играющего тренера в «Дерби Каунти».

«Из российских, понятное дело, все ребята друг за другом следят в социальных сетях, все друг друга поддерживают. Мы хорошо общаемся с Уэйном Руни, хорошо дружим, потому что он играл за “Ди-Си Юнайтед”, и мы смотрели его последний матч, когда он выступал там. Колоссальный класс, сразу видно опыт, понятно, что уже не та форма, которая у него раньше была, но то, что он вытворяет с мячом, то, как видит площадку, как читает игру, — это просто феноменально», — сказал Шунин в интервью на YouTube-канале «КраСава».