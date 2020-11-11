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Защитник «Ливерпуля» Гомес получил травму в составе сборной Англии

Защитник «Ливерпуля» Гомес получил травму в составе сборной Англии
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Игроков обороны «Ливерпуля» продолжают преследовать травмы в нынешнем сезоне.

Как сообщает Sky Sports, защитник мерсисайдцев Джо Гомес получил потенциально серьёзную травму во время очередной тренировки сборной Англии.

Футбольная ассоциация Англии ещё никак не прокомментировала инцидент. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен выступить перед прессой сегодня вечером.

Длительное отсутствие Гомеса стало бы серьёзным ударом для «Ливерпуля», который, как ожидается, останется до конца сезона без лидера обороны Вирджила ван Дейка после того, как в прошлом месяце он получил серьёзную травму колена в матче с «Эвертоном».

Подопечные Юргена Клоппа после восьми сыгранных туров набрали 17 очков и занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

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