«Ницца» закрыла тренировочную базу из-за коронавируса. В команде 12 случаев заражения

Французская «Ницца» была вынуждена закрыть тренировочную базу из-за вспышки коронавируса, информирует Get French Football News.

9 ноября у 12 сотрудников клуба, среди которых футболисты и члены тренерского штаба, был обнаружен коронавирус. В «Ницце» сообщили, что клуб надеется открыть тренировочный центр после того, как в начале следующей недели будет проведён новый раунд ПЦР-тестов на коронавирус.

«Ницца», набрав 17 очков в 10 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. На 20 ноября запланирован матч «Ренн» — «Ницца».

Ранее заразился коронавирусом защитник «Спартака» Айртон, как сообщила пресс-служба бразильской конфедерации футбола. Игрок был вызван в расположение олимпийской сборной, но из-за положительного теста отправлен на карантин.