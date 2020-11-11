Кингсли Коман получил травму на тренировке сборной Франции

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман получил травму в расположении сборной Франции, сообщает RMC Sport.



По информации источника, 24-летний футболист повредил лодыжку на тренировке французской национальной команды, которая состоялась вчера, 10 ноября. Таким образом, Коман не поможет сборной Франции в товарищеском матче с национальной командой Финляндии.

В нынешнем сезоне Коман принял участие в 4 матчах немецкой Бундеслиги и отдал 1 результативную передачу. Хавбек вызывается в сборную Франции с 2015 года.

Товарищеская встреча Франция — Финляндия состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 23:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Франция — Финляндия.