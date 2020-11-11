Футболистка «Локомотива» забила гол пяткой в стиле Ибрагимовича

Нападающий московского «Локомотива» Нелли Коровкина забила красивый гол в матче полуфинала Кубка России с ЖФК «Звезда-2005» (3:0).

На 43-й минуте встречи Коровкина после навеса Абдуллиной пробила с лёту пяткой и отправила мяч в нижний угол. В пресс-службе «Локомотива» считают, что гол Коровкина забила в стиле шведского форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

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Нелли Коровкина в этом матче забила ещё один гол — на 58-й минуте. В составе московской команды также отличилась Марина Фёдорова. «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.

В нынешнем сезоне 31-летняя Коровкина забила 31 гол в 37 матчах за «Локомотив». До перехода в стан «железнодорожников» форвард выступала за «Чертаново».