Российская бригада арбитров назначена на матч Азербайджан – Черногория в Лиге наций
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым будет работать на матче сборных Азербайджана и Черногории в Лиге наций УЕФА, сообщает пресс-служба РФС в «Телеграме».
Иванову будут помогать ассистенты Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный судья – Кирилл Левников. Матч 5-го тура Лиги наций пройдёт 14 ноября на нейтральном поле в хорватском городе Запрешич. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Сборная Черногории, набрав 9 очков, занимает второе место в группе 1 лиги С. Азербайджан (4) располагается на третьем месте в группе. Лидером группы является Люксембург (9).
В матче 3-го тура черногорская команда одержала победу над азербайджанской со счётом 2:0, голы забили Стеван Йоветич и Игор Иванович.
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