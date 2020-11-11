Нидерланды — Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч сборных Нидерландов и Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды), начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Испания.



Сборная Нидерландов выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Нидерландская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).



Испанская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Подопечные Луиса Энрике сыграют на групповом этапе с национальными командами Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября).