Нидерланды — Испания: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 11 ноября, состоится товарищеский матч сборных Нидерландов и Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды), начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Испания.
Сборная Нидерландов выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Нидерландская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Боснии и Герцеговины (15 ноября) и Польши (18 ноября).
Испанская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Подопечные Луиса Энрике сыграют на групповом этапе с национальными командами Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября).
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