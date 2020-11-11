Вейналдум отказался отвечать на вопрос о своём будущем

Жоржиньо Вейналдум отказывается отвечать на вопросы по поводу своего будущего на фоне продолжающихся слухов о новом контракте с «Ливерпулем».



«Я ничего не могу сказать об этом, в том числе и о том, идут ли переговоры о новом контракте между мной и «Ливерпулем». Прошу прощёния», — сказал 30-летний нидерландец в интервью Het Parool.



Контракт Вейналдума с «Ливерпулем» заканчивается в конце сезона. Регулярно появляются слухи, связывающие его с испанской «Барселоной», где главным тренером работает Рональд Куман, с которым они знакомы по совместной работе в сборной Нидерландов. Если Вейналдум не подпишет новый контракт с мерсисайдцами до нового года, то уже в январе сможет беспрепятственно вести переговоры с любым другим клубом.



В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний полузащитник провёл восемь матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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