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Вейналдум отказался отвечать на вопрос о своём будущем

Вейналдум отказался отвечать на вопрос о своём будущем
Футбол / Англия 0

Жоржиньо Вейналдум отказывается отвечать на вопросы по поводу своего будущего на фоне продолжающихся слухов о новом контракте с «Ливерпулем».

«Я ничего не могу сказать об этом, в том числе и о том, идут ли переговоры о новом контракте между мной и «Ливерпулем». Прошу прощёния», — сказал 30-летний нидерландец в интервью Het Parool.

Контракт Вейналдума с «Ливерпулем» заканчивается в конце сезона. Регулярно появляются слухи, связывающие его с испанской «Барселоной», где главным тренером работает Рональд Куман, с которым они знакомы по совместной работе в сборной Нидерландов. Если Вейналдум не подпишет новый контракт с мерсисайдцами до нового года, то уже в январе сможет беспрепятственно вести переговоры с любым другим клубом.

В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний полузащитник провёл восемь матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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