Мбаппе не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». «Реал» может купить форварда летом

«Реал» по-прежнему намерен купит нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Eurosport. Президент испанского клуба Флорентино Перес хочет лично провести переговоры с владельцем парижан Нассером Аль-Хелаифи о переходе форварда.

«ПСЖ» уже обратился к игроку с предложением о продлении контракта, но футболист сообщил парижскому клубу, что не планирует подписывать новое соглашение. Если игрок не согласится продлить контракт до лета 2021 года, парижанам придётся выставить форварда на продажу, так как контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году.

Отмечается, что «Реал» не собирается платить за Мбаппе больше € 120 млн.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сначала игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Сообщалось, что Килиан суммарно обойдётся своему новому клубу в € 180 млн.