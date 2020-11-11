Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торпедо» разгромило «Факел» в матче ФНЛ

«Торпедо» разгромило «Факел» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

За московское «Торпедо» голы забили Игорь Лебеденко, Равиль Нетфуллин, Амур Калмыков и Андрей Евдокимов. Единственный гол в составе «Факела» забил Андрей Никитин.

Московское «Торпедо» набрало 43 очка и поднялось на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Воронежский «Факел» (19) — на 17-м месте. Лидером соревнований является набравший в 21 встрече 48 очков «Нижний Новгород». В следующем туре первенства «Торпедо» сыграет со «Спартаком-2», а «Факел» проведёт встречу с «Краснодаром-2». Оба матча пройдут 15 ноября.

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
11 ноября 2020, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лебеденко – 42'   2:0 Нетфуллин – 53'   3:0 Калмыков – 60'   3:1 Никитин – 68'   4:1 Евдокимов – 70'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020