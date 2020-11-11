«Торпедо» разгромило «Факел» в матче ФНЛ
В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
За московское «Торпедо» голы забили Игорь Лебеденко, Равиль Нетфуллин, Амур Калмыков и Андрей Евдокимов. Единственный гол в составе «Факела» забил Андрей Никитин.
Московское «Торпедо» набрало 43 очка и поднялось на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Воронежский «Факел» (19) — на 17-м месте. Лидером соревнований является набравший в 21 встрече 48 очков «Нижний Новгород». В следующем туре первенства «Торпедо» сыграет со «Спартаком-2», а «Факел» проведёт встречу с «Краснодаром-2». Оба матча пройдут 15 ноября.
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