Гандболист дебютировал в составе футбольной сборной Фарерских островов в матче с Литвой

В товарищеском матче сборная Литвы принимает национальную команду Фарерских островов. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе (Литва). К перерыву хозяева ведут в счёте — 2:0.
Примечательно, что в стартовом составе сборной Фарерских островов на этот матч вышел гандболист Хилмар Леон Якобсен. В январе текущего года Якобсен играл за гандбольную национальную команду своей страны.
Сборная Литвы представляет группу 4 лиги С Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Литовская команда сыграет со сборными Беларуси (15 ноября) и Казахстана (18 ноября). Сборная Фарерских островов играет в группе 1 лиги D Лиги наций и занимает первое место в турнирной таблицы группы. Команда Фарерских островов проведёт матчи со сборными Латвии (14 ноября) и Мальты (17 ноября).
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