Представители «ПСЖ» связались с отцом Месси

С Хорхе Месси, отцом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, контактировали представители «Пари Сен-Жермен», сообщает ESPN.

Парижский клуб собирается начать переговоры с Месси в январе.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси уведомил через факс «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных, которая составляла € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. С сине-гранатовыми форвард завоевал 34 трофея. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2021 года.