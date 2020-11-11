«Хватит выдумывать!» Отец Месси опроверг информацию о контакте с представителями «ПСЖ»

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, прокомментировал информацию, согласно которой он контактировал с представителями «ПСЖ», чтобы начать переговоры о трансфере сына.



«Хватит выдумывать! Это ложная информация», — приводит слова Хорхе Месси Mundo Deportivo.



Напомним, по окончании минувшего сезона Месси уведомил через факс «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных, которая составляла € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».



Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. С сине-гранатовыми форвард завоевал 34 трофея. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2021 года.

Представители «ПСЖ» связались с отцом Месси