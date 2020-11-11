Клопп: знаю, что иногда выгляжу как идиот

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём поведении во время игр.
«Люди постоянно видят, что я оживлённо двигаюсь, скриплю зубами, указываю на что-то пальцем.
Я не могу вдруг начать сидеть в позе «Мыслителя», чтобы каждый понял, что у меня в голове что-то происходит. Я понимаю, что в определённые моменты я выгляжу как идиот.
Я по-прежнему тот тренер, на счету которого больше всего красных карточек и штрафов — в истории Бундеслиги.
И ирония не облегчает мне жизнь. Судьи не понимают её. Кажется, свою первую красную карточку я получил за то, что спросил у бокового арбитра: «Сколько ошибочных решений разрешено? Потому что если пятнадцать, то осталось всего одно». Тот судья не понял иронии и тотчас же взмахнул флажком — и вот я уже шагаю на трибуну досматривать матч. Но я не в состоянии усидеть», — цитирует немца Goal.
«Ливерпуль» после восьми сыгранных туров набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
- 11 ноября 2020
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