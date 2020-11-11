Саутгейт: надеемся, что травма Гомеса будет не столь серьёзной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался насчёт степени серьёзности травмы защитника Джо Гомеса, которую он получил на сегодняшней тренировке.



«Я не могу сказать вам, насколько серьёзна травма Джо, поскольку он ещё не прошёл все обследования. Что было неприятно видеть, так это то, что он испытывал сильную боль. Когда случилась травма, рядом с ним никого не было. Мне это не понравилось.



Но мы просто должны подождать и посмотреть, что покажет УЗИ. Мы все надеемся на хорошие результаты и мечтаем, чтобы это было не то, что показалось в первые минуты. Но это в целом не очень хорошая ситуация. Он точно не примет участия в играх за сборную.



Мы не можем предположить точную природу травмы. Это невозможно, пока мы не увидим снимки. В прошлом у него были некоторые проблемы с травмами. Мы надеемся и молимся, чтобы это не была серьёзная травма», — приводит слова Саутгейта Liverpoolecho

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