Германия — Чехия: Крал начнёт встречу на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы Германии и Чехии на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия), начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Чехия.

Футболист московского «Спартака» Алекс Крал начнёт матч на скамейке запасных сборной Чехии.

Сборная Германии: Трапп, Кох, Та, Нойхаус, Баку, Рюдигер, Макс, Хофманн, Гюндоган, Брандт, Вальдшмидт.



Сборная Чехии: Павленка, Емелка, Брабец, Новак, Матею, Голеш, Барак, Дочкал, Копиц, Черны, Крменчик.

Сборная Германии выступает в группе 4 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Чешская сборная представляет группу 2 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы.