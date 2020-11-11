Германия — Чехия: Крал начнёт встречу на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы Германии и Чехии на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия), начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Чехия.
Футболист московского «Спартака» Алекс Крал начнёт матч на скамейке запасных сборной Чехии.
Сборная Германии: Трапп, Кох, Та, Нойхаус, Баку, Рюдигер, Макс, Хофманн, Гюндоган, Брандт, Вальдшмидт.
Сборная Чехии: Павленка, Емелка, Брабец, Новак, Матею, Голеш, Барак, Дочкал, Копиц, Черны, Крменчик.
Сборная Германии выступает в группе 4 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы. Чешская сборная представляет группу 2 лиги В в Лиге наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице группы.
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