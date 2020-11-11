Польша — Украина: Рыбусь — в стартовом составе хозяев
Стали известны стартовые составы Польши и Украины на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша), начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Украина.
Сборная Польши: Скорупски, Гумни, Валюкевич, Бохневич, Рыбусь, Плахета, Клих, Горальски, Зелиньски, Милик, Пёнтек.
Сборная Украины: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Яремчук, Ярмоленко.
Сборная Польши выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Украинская национальная команда представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы.
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