Польша — Украина: Рыбусь — в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы Польши и Украины на товарищеский матч. Встреча пройдёт на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша), начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Украина.



Сборная Польши: Скорупски, Гумни, Валюкевич, Бохневич, Рыбусь, Плахета, Клих, Горальски, Зелиньски, Милик, Пёнтек.



Сборная Украины: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Яремчук, Ярмоленко.

Сборная Польши выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Украинская национальная команда представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы.