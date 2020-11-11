Игрок «Арсенала» Сака рассказал кто в сборной произвёл на него наибольшее впечатление

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака рассказал, кто в национальной команде произвёл на него самое большое впечатление.
«Джек Грилиш — невероятный игрок. Когда я в первый раз появился в сборной, он был тем игроком, который произвёл на меня наибольшее впечатление на тренировках.
Перед игрой в 8-м туре АПЛ с „Астон Виллой“ (0:3) в минувшие выходные мы проанализировали его игру и выбрали именно Джека в качестве одной из главных угроз. К сожалению, он в очередной раз показал свои сильные стороны в той игре.
Он был великолепен от начала до конца, так что на этой неделе будет хорошо играть с ним, а не против него», — приводит слова 19-летнего англичанина Goal.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Букайо Сака провёл шесть матчей, в которых забил один гол. «Канониры» после 8-го тура занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. На счету Джека Грилиша четыре гола в семи матчах. «Львы» занимают 6-е место, имея в своём активе 15 очков.
- 11 ноября 2020
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