В состав сборной Англии вызван один из самых молодых игроков в её истории

Тренерский штаб сборной Англии вызвал в состав национальной команды одного из самых молодых игроков в её истории.
Как сообщает The Guardian, им стал 17-летний игрок дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм. Для молодого игрока «шмелей» этот вызов стал дебютным в карьере. До этого Беллингхэм выступал за различные молодёжные команды Англии.
Из-за травм защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был вынужден вызвать в команду игрока «Боруссии». Дебют Беллингхэму в составе национальной сборной может состояться уже в четверг, 12 ноября, когда англичане проведут товарищеский матч со сборной Ирландии.
Самый молодой игрок сборной Англии — Тео Уолкотт, вышедший на замену в товарищеском матче с Венгрией в 2006 году в возрасте 17 лет и 75 дней. Вторым по молодости является Уэйн Руни, который принял участие в матче со сборной Австралии в 2003 году в возрасте 17 лет и 111 дней. Беллингхэму будет 17 лет и 137 дней, когда Англия примет Ирландию в четверг вечером.
17-летний полузащитник перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингема» в июле за € 25 млн. В Бундеслиге на счету Джуда шесть матчей, в которых он отметился одной голевой передачей.
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