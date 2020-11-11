В состав сборной Англии вызван один из самых молодых игроков в её истории

Тренерский штаб сборной Англии вызвал в состав национальной команды одного из самых молодых игроков в её истории.



Как сообщает The Guardian, им стал 17-летний игрок дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм. Для молодого игрока «шмелей» этот вызов стал дебютным в карьере. До этого Беллингхэм выступал за различные молодёжные команды Англии.



Из-за травм защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда и полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт был вынужден вызвать в команду игрока «Боруссии». Дебют Беллингхэму в составе национальной сборной может состояться уже в четверг, 12 ноября, когда англичане проведут товарищеский матч со сборной Ирландии.



Самый молодой игрок сборной Англии — Тео Уолкотт, вышедший на замену в товарищеском матче с Венгрией в 2006 году в возрасте 17 лет и 75 дней. Вторым по молодости является Уэйн Руни, который принял участие в матче со сборной Австралии в 2003 году в возрасте 17 лет и 111 дней. Беллингхэму будет 17 лет и 137 дней, когда Англия примет Ирландию в четверг вечером.



17-летний полузащитник перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингема» в июле за € 25 млн. В Бундеслиге на счету Джуда шесть матчей, в которых он отметился одной голевой передачей.

Защитник «Ливерпуля» Гомес получил травму в составе сборной Англии