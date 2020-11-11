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Швеция с Ларссоном и Старфельтом проиграла Дании

Швеция с Ларссоном и Старфельтом проиграла Дании
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В товарищеском матче сборная Дании переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Брондбю» в Дании и завершилась со счётом 2:0.

На 61-й минуте встречи счёт открыл Йонас Винд, ассистировал ему Йоаким Мехле. Преимущество датчан увеличил Александр Бах с передачи Миккеля Дамсгора.

В матче принимали участие футболисты казанского «Рубина»: Оливер Абильгор (Дания) и Карл Старфельт (Швеция). Кроме того, на поле появился нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон, он вышел на замену на 64-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон остался в запасе шведской команды.

Встречу обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом, помогали ему ассистенты Эйстейн Симон Иттерланд и Мортен Янсен. Резервный арбитр — Рохит Сагги.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
11 ноября 2020, среда. 21:30 МСК
Дания
Окончен
2 : 0
Швеция
1:0 Винд – 61'   2:0 Бах – 74'
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