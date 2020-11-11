Швеция с Ларссоном и Старфельтом проиграла Дании

В товарищеском матче сборная Дании переиграла сборную Швеции. Встреча проходила на стадионе «Брондбю» в Дании и завершилась со счётом 2:0.
На 61-й минуте встречи счёт открыл Йонас Винд, ассистировал ему Йоаким Мехле. Преимущество датчан увеличил Александр Бах с передачи Миккеля Дамсгора.
В матче принимали участие футболисты казанского «Рубина»: Оливер Абильгор (Дания) и Карл Старфельт (Швеция). Кроме того, на поле появился нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон, он вышел на замену на 64-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон остался в запасе шведской команды.
Встречу обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом, помогали ему ассистенты Эйстейн Симон Иттерланд и Мортен Янсен. Резервный арбитр — Рохит Сагги.
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