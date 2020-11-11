Советник Федуна: никто не сможет сказать, что Кокорин — плохой игрок
Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего Александра Кокорина.
«Почему не получается у Кокорина? Я не нахожусь внутри «Спартака» и не вижу игроков каждый день. Ответ, скорее, знает Тедеско, он шеф. Подписание Кокорина — ошибка? Скажу так: у «Спартака» есть самые разные нападающие. Мне нравится, как играет Соболев. Ещё есть Ларссон, Понсе и Кокорин.
Лично мне больше всего нравится, когда на поле находится пара нападающих Соболев — Ларссон. Но Понсе также отлично действовал, когда выходил с Ларссоном. Тут вопрос в том, чего тренер хочет от игроков, какое у него видение атакующей фазы. Однако никто не сможет сказать, что Кокорин — плохой игрок», — цитирует Камоцци «РБ-Спорт».
Кокорин — о низкой реультативности: меня не тяготит. «Спартак» побеждал и будет побеждать
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