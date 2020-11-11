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«Арсенал» в январе планирует подписать полузащитника «РБ Лейпциг»

«Арсенал» в январе планирует подписать полузащитника «РБ Лейпциг»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» планирует в зимнее трансферное окно усилить полузащиту.

«Канониры» предпримут новую попытку, чтобы выкупить контракт француза Кристофера Нкунку из «РБ Лейпциг», сообщает Sport Bild.

22-летний атакующий полузащитник был в списке трансферных целей «Арсенала» во время работы в Лондоне Унаи Эмери. Как оказалось, за прошедшее время они не потеряли к нему интереса и в скором времени желают заполучить Кристофера в свою команду.

Немецкий клуп не планирует расставаться с одним из своих лидеров. Специализированный портал Transfermarkt оценивает француза в € 33 млн. В нынешнем сезоне Нкунку провёл семь матчей в Бундеслиги, в которых отметился одной результативной передачей. Его команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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