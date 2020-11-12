Сборная США планирует опередить Англию в борьбе за вингера «Валенсии»

Сборная США планирует заиграть в своих рядах футболиста испанской «Валенсии».



Как сообщает Goal, полузащитник Юнус Муса приглашён штабом американской сборной на ноябрьские товарищеские матчи.



Вингер «Валенсии» был капитаном сборной Англии на молодежном уровне. Он является воспитанником академии лондонского «Арсенала». в 2019 году Муса отказался подписывать свой первый профессиональный контракт с «канонирами» и переехал в «Валенсию».



Юнус уже забил свой первый гол в Ла Лиге в домашнем матче 8-го тура с «Хетафе» (2:2), проходившем 1 ноября. Также он является самым молодым легионером клуба в истории.



В 17 лет у Мусы есть выбор в какой национальной сборной начать выступления, так как он по-прежнему имеет право выступать за Англию, Гану, США и Италию.

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